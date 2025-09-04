Pehlivanköy Panayırı ne zaman, kaç gün sürecek? 2025 Pehlivanköy Panayırı başlıyor!

Pehlivanköy Panayırı ne zaman, kaç gün sürecek soruları merakla araştırılıyor. Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı bu yılda 115. kez kurulacak!

PEHLİVANKÖY PANAYIRI NE ZAMAN 2025?

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Pehlivanköy Panayırı, bu yıl da büyük bir heyecanla başlıyor.

115. kez organize edilecek olan panayır, 2025 yılında 11 Eylül’de başlayacak. Yüz yılı aşkın süredir devam eden gelenek, Trakya kültürünün en önemli mirasları arasında.

PEHLİVANKÖY PANAYIRI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Dört gün boyunca kurulacak panayır alanında yiyecek, içecek, kıyafet ve hediyelik eşyaların satıldığı tezgahlar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Panayır süresince lunapark eğlenceleri ve Roman kültürüne özgü müziklerle renklenen etkinlik, Trakya’nın kültürünü görmek isteyenler için fırsat olacak.