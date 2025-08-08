Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek?

Pemdik su kesintisi 8 Eylül 2025 Cuma günü birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı listeyle beraber birçok "Pendik'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu.

Pendik ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesinde, diğer kamu kurumları tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza yaşanmıştır.

Bahsi geçen arıza sebebiyle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde su kesintisi gerçekleşmiştir. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu alt yapı çalışmasının tamamlanması ve arızanın giderilmesi için tüm çalışmalar sürüyor.

PENDİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

8 Ağustos Cuma günü Pendik'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmıştır. Sular çalışmaların tamamlanması halinde gelecektir.

Pendik su kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.