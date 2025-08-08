Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik&#039;te sular ne zaman gelecek?
Pendik, Su Kesintisi, İSKİ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pendik ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, alt yapı çalışmaları sebebiyle su kesintisi gerçekleşmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Pemdik su kesintisi 8 Eylül 2025 Cuma günü birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı listeyle beraber birçok "Pendik'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu.

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

PENDİK SU KESİNTİSİ

Pendik ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesinde, diğer kamu kurumları tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza yaşanmıştır.

Bahsi geçen arıza sebebiyle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde su kesintisi gerçekleşmiştir. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu alt yapı çalışmasının tamamlanması ve arızanın giderilmesi için tüm çalışmalar sürüyor.

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

PENDİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

8 Ağustos Cuma günü Pendik'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmıştır. Sular çalışmaların tamamlanması halinde gelecektir.

Pendik su kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

