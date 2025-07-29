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Polislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Polislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor
POMEM, Polislik, Polis Akademisi, İçişleri Bakanlığı, Haber
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Polislik başvuruları ne zaman 2025? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için geri sayım başladı.Emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar, polislik başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, POMEM başvurularında son durum...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. 

Adaylar, emniyet teşkilatında yer almak için sınav başvuru tarihlerini ve şartlarını merak edip araştırıyor. Peki, Polislik başvuruları ne zaman 2025? İşte tüm ayrıntılar... 

Polislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor - 1. Resim

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Polislik başvurularının Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. 33. dönem POMEM süreci için gözler Kasım ayına çevrildi.

32. dönem POMEM alımları 14 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Ön başvurular, 21 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden alındı. Bir önceki 31. dönem başvuruları ise 4 Nisan'da başlamıştı.

Polislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor - 2. Resim

POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELER?

Polis olmak isteyen lisans ya da ön lisans mezunlarının POMEM başvurusunda bulunması için T.C. vatandaşı olması, belirlenen yaş kriterini karşılaması, eğitim şartlarını taşıması ve sağlık ile fiziki yeterlilik kriterlerini sağlaması zorundadır.

Ayrıca adayların, başvuru esnasında gerekli belgeleri eksiksiz sunarak başvuru formunu dikkatli bir şekilde doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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