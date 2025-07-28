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33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polis Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği 33. Dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025’te emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar POMEM başvuru tarihlerini merakla takip ediyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), 33. Dönem başvuruları için hazırlıklarını tamamlayan binlerce aday, "33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?" merak ediyor. 2025 yılında polislik mesleğine adım atmak isteyenler, Polis Akademisi’nin açıklayacağı başvuru takvimine kilitlendi.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM başvurularına ilişkin resmi bir tarih henüz açıklamasa da geçmiş dönemlerin takvimi doğrultusunda başvuruların 2025 yılının kasım-aralık aylarında başlaması bekleniyor.

32. Dönem POMEM başvuruları 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ve sonuçları 14 Temmuz 2025’te açıklanmıştı. Bu nedenle 33. Dönem için 2025 kasım ayı işaret ediliyor. 

Adaylar gelişmeleri, Polis Akademisi'nin resmi sitesi (https://pa.edu.tr) üzerinden takip edebilir. 

33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri - 1. Resim

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle https://pa.edu.tr adresinden ön başvuru formunu dolduracak.

Önceki dönemlerde olduğu gibi başvuru kılavuzu yayımlanmadan kesin tarih ve kontenjan bilgileri netleşmeyecek. Ancak  32. Dönem’de 12 bin öğrenci alımı yapıldığı hatırlatılarak 33. Dönem’de de benzer bir kontenjan bekleniyor. 

33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri - 2. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI VE POMEM SÜRECİ

Başvuru tarihi henüz belli olmadığı için başvuru şartları ve süreci de 2025 yılı için netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara göre, POMEM başvuruları için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, lisans veya önlisans mezunu olması ve KPSS’den belirlenen taban puanı alması gerekiyor. Ayrıca 30 yaş altı adaylar başvurabiliyor.

POMEM SINAV AŞAMALARI NELERDİR?

Sınav, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik testi, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarından oluşuyor. Adaylar, her aşamada başarılı olmalı ve mülakatta bilgi, özgüven gibi kriterlerde değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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