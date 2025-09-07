Polonya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adamın rakibi merak ediliyor

A Millî Basketbol Takımı’mızın çeyrek finaldeki rakibi kim? bu sorunun cevabı bugün belli olacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta... Polonya - Bosna Hersek ile karşılaşıyor. Maçın galibi 12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi olacak. Peki Polonya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

POLONYA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maçında Polonya, Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgilerini merak ediyor. Polonya - Bosna Hersek, Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maçı ne zaman? Polonya - Bosna Hersek maçı bugün saat 12:00'de başlayacak.

POLONYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - Bosna Hersek müsabakası TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDEYİZ

A Millî Basketbol Takımı’mız, Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve madalya yürüyüşüne devam etti. Letonya’nın başkent Riga’da oynanan maça ay yıldızlılar çok kötü başladı. İsveç, ilk çeyreği 23-20, ikinci çeyreği 19-17 alarak soyunma odasına 42-37 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ortalarında kendine gelen millî takım, ilk defa Ercan Osman’ın üçlüğüyle öne geçti. Son periyoda 63-55 önde başlayan Türkiye, 11 sayıya kadar çıkan farkı koruyamazken Vikingler yeniden beraberliği yakaladı. Ancak son bölümde Alperen’n hırsıyla oyuna tutunan Türkiye 85-79’luk skorla çeyrek finale çıktı. Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.