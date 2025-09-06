Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?

Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?
EuroBasket 2025’te 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç’i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Basketbolseverler, 12 Dev Adam'ın çeyrek final maçının tarihini ve rakibini merak ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ergin Ataman’ın liderliğindeki 12 Dev Adam’ın çeyrek final performansı merak ediliyor. Peki, Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman? 

TÜRKİYE BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 çeyrek final maçı 9-10 Eylül'de oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye, son 16 turunda İsveç’i 85-79’luk skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Maçta Shane Larkin (18 sayı, 7 asist), Alperen Şengün (22 sayı, 10 ribaund) ve Ercan Osmani’nin (15 sayı) performansları galibiyeti getirdi.

Maçın kesin tarihi rakibin belli olmasıyla netleşecek.

12 DEV ADAM ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

12 Dev Adam’ın çeyrek finaldeki rakibi, 7 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Polonya ile Bosna Hersek arasındaki son 16 turu maçının galibi olacak.

Son 16 turunda bu akşam saat15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

Türkiye, grup aşamasında Sırbistan (95-90), Letonya (93-73), Çekya (92-78), Portekiz (95-54) ve Estonya’yı (84-64) yenerek namağlup lider tamamladı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çeyrek final maçı, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

