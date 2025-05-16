Premier Ligde dev maç: Chelsea Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler, canlı yayın bilgileri

Chelsea, Premier Liginde 37. haftasında Manchester United'ı konuk ediyor. 16. sıraya kadar gerileyen ManU, Chelsea deplasmanında üç puan arayacak. Dev maçı yayınlayan şifresiz kanal bilgisi, futbolseverlerin gündeminde. İşte muhtemel ilk 11'ler, canlı yayın bilgileri...

İngiltere'de Premier Ligin 37. haftasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşacak.

Ligde 63 puanla 5. sırada olan Chelsea, tarihin en kötü performansını sergileyen ve 16. sıradaki Manchester United ile üç puan mücadelesine girişecek.

Haftanın önemli karşılaşmasını izlemek isteyenler, Chelsea Manchester United maçı saati, canlı yayın kanalı aramalarına yoğunlaştı.

CHELSEA MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester United, 16 Mayıs Cuma günü, Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor. Dev maç Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak. Maç ülkemizde beIN Sports tarafından yayınlanacak.

TAKIMLARDA SAKAT, CEZALI OYUNCULAR VAR MI?

Geçtiğimiz hafta sonu St James Park'ta ilk yarıda kırmızı gören Chelsea'li Nicolas Jackson, takımının sezonun kalan Premier Lig maçlarında olmayacak.

Mavilerin patronu Maresca, 23 yaşındaki oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle, Christopher Nkunku (sakatlık) ve Marc Guiu'nun (diz ardı kirişi) sakatlıkları nedeniyle, merkez forvetten faydalanamadı.

Ev sahibi ekip orta saha oyuncuları Wesley Fofana (kas) ve Omari Kellyman'dan (diz ardı kirişi) yoksun kalacak ve her iki oyuncu da sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Jadon Sancho'nun Stamford Bridge'de ana kulübüne karşı forma giyemeyecek olması, Chelsea'nin hücum alanlarında daha da kısıtlanacağı anlamına geliyor.

Man United'da Joshua Zirkzee (hamstring), Lisandro Martinez (diz) ve Diogo Dalot (baldır) dahil olmak üzere bir dizi uzun süreli eksik var.

Kırmızı Şeytanların defansif sorunları, stoper Leny Yoro'nun son West Ham yenilgisinde ayağından sakatlanarak oyundan çıkmasıyla daha da kötüleşebilir.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea:Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, George; Neto

Manchester United: Bayindir; Fredricson, Lindelof, Shaw; Kamason, Eriksen, Ugarte, Amass; Mainoo, Garnacho; Obi

NEREDEN İZLENİR?

Premier Ligin önemli karşılaşması, Chelsea Manchester United karşılaşmasını yüzlerce kanal yayınlıyor. Ülkemizde resmi yayımcı kuruluş olan beIN Sports'un canlı yayınlanacağı maç, beIN Connect ve TOD uygulaması ile online izlenebilir. Maçı Azerbaycan'da Idman TV tarafından yayınlanacak.