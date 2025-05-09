UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Finalde Manchester United Tottenham karşılaşacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Manchester United ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek dev finalin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Yarı finalde rakiplerini farklı skorlarla eleyen Manchester United ile Tottenham, kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Ligi final maçının tarihi ve stadyumu UEFA tarafından resmen açıklandı.

MANCHESTER UNİTED, BİLBAO'YU FARKLI GEÇTİ

İlk maçta deplasmanda 3-0’lık net bir galibiyet alan Manchester United, rövanşta da sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kırmızı Şeytanlar’a galibiyeti getiren goller Mason Mount (2), Casemiro ve Rasmus Höjlund'dan geldi. Bilbao’nun tek golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar’dan geldi.

Milli kaleci Altay Bayındır, bu önemli karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.

TOTTENHAM HATA YAPMADI, ADINI FİNALE YAZDIRDI

İlk maçı evinde 3-1 kazanan Tottenham, rövanşta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında da hata yapmadı. İngiliz ekibi, Dominic Solanke ve Pedro Porro’nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak finale yükselen diğer takım oldu.

AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Final maçı, İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mamés Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.