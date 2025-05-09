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Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muhtemel 11&#039;ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gözler, Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Hem alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK hem de deplasman kabusuna son vermek isteyen Alanyaspor için bu akşamki mücadele büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve takımların son durumunu merakla araştırıyor. Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının cevapları netleşti.

Gaziantep FK, Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Son üç karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılan kırmızı-siyahlılar bu süreçte gol yollarında da etkisiz kaldı.

Geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyet moralleri bozdu. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep ekibi, bu hafta sahasında kazanarak puan cetvelinde rahat bir nefes almak istiyor.

Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

Alanyaspor ise sezonun ikinci yarısında istikrarsız sonuçlar almaya devam ediyor. Turuncu-yeşilliler son beş deplasman maçında puan çıkaramazken mücadelelerde toplam 11 gol yedi.

Savunmada yaşanan zaaflar, Joao Pereira'nın ekibinin skor üstünlüğünü koruyamamasına neden oldu. Alanyaspor Gaziantep deplasmanında kötü seriye son vermek istiyor.

Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli bir mücadele sahne alacak. Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma bu akşam 20.00’de yayınlanacak.

Heyecan dolu 90 dakikanın yayıncısı ise beIN Sports 2 olacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maç için heyecanlı bekleyiş başladı.

Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken, Gaziantep FK ve Alanyaspor arasındaki zorlu müsabaka 9 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Gaziantep temsilcisi taraftarı önünde oynayacağı bu akşamki önemli maçta galibiyetle dönme heddefinde. Maçın hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 4. Resim

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Dioudis, Semih Güler, Viana, Husic, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Boateng, Halil Dervişoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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