Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico'da tarih ve saat belli oldu

La Liga'da şampiyonluk yarışını belirleyecek El Clasico'ya geri sayım başladı. Barcelona Real Madrid maçı tarihi ve saati belli olurken maç heyecanı şimdiden başladı. Arda Güler'in El Clasico'da oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.

İspanya La Liga'da nefesler tutuldu. Dünyada futbolun en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico, Barcelona ve Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geliyor. Lider konumdaki Barcelona'nın 4 puan önde çıkacağı bu dev mücadele Real Madrid için kritik bir dönüm noktası. Maç günü ve saati belli oldu.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, La Liga’nın 35. haftasında, 11 Mayıs 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 17:15’te başlayacak. Maç yayını, S Sport kanalından yayınlanacak.

Estadio Olimpico Lluis Companys’te oynanacak bu karşılaşma, Barcelona’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Maçın hakemi Alejandro Hernandez Hernandez, VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olarak belirlendi.

BARCELONA REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ

La Liga’da 2024-25 sezonunda Barcelona, 79 puanla lider konumda bulunurken Real Madrid 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona, bu sezon ligde namağlup bir seri yakaladı. Öte yandan, Real Madrid, hücumda etkili olsa da savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle zorlanıyor.

İki takımın bu sezonki üç karşılaşmasında (İspanya Kral Kupası finali dahil) Barcelona, Real Madrid’e karşı üstünlük sağladı. Son beş El Clasico’ya bakıldığında, Barcelona evinde 3 galibiyet alırken Real Madrid 2 kez kazandı.

EL CLASİCO NE ANLAMA GELİYOR?

El Clasico, İspanya’nın iki devi Barcelona ve Real Madrid arasındaki maçlara verilen isimdir. Bu karşılaşmalar, sportif bir rekabetin yanı sıra aynı zamanda Katalonya ile İspanya’nın merkezi Madrid arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi çekişmelerin de bir yansımasıdır.

İlk El Clasico, 1929’da La Liga’nın başlangıcında oynanmış ve Real Madrid, Barcelona’yı 2-1 yenmişti. O günden bu yana, bu maçlar dünya futbolunun en çok izlenen etkinliklerinden biri haline geldi.

Rekabetin kökeninde, iki kulübün İspanya futbolundaki hakimiyeti yatıyor. Real Madrid, 35 La Liga şampiyonluğuyla rekoru elinde tutarken Barcelona 27 şampiyonlukla onu takip ediyor.