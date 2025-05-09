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Fatih Tekke, Galatasaray maçları öncesinde takıma gol çalıştırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fatih Tekke, Galatasaray maçları öncesinde takıma gol çalıştırıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, ligde en kötü hücum istatistiğine sahip takımlardan birisi oldu. Tekke bu konuda ligin en iyisi olan G.Saray’ı alt etmenin yollarını arıyor...

Ligden erken kopan ancak kupada finale kadar gelen Trabzonspor, kötü giden sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla bitirmek istiyor. Bordo mavililer, önce ligde Akyazı’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Dört gün sonra da sarı kırmızılılarla Gaziantep’de kupa finali oynayacak. İki takımın hücum istatistiklerine bakıldığında Trabzonspor, Galatasaray’ın çok gerisinde. Bordo mavililer, 1-1 berabere biten Kasımpaşa karşılaşmasında gol beklentisi istatistiğinde 0,59’da kalarak ligde haftanın en kötülerinden oldu.

Fatih Tekke, Galatasaray maçları öncesinde takıma gol çalıştırıyor - 1. Resim

KARAVANA ATIYORLAR

Bu istatistikte Sivasspor’a dört gol atan Galatasaray ise 2,84 xG ile haftanın zirvesinde yer aldı. Sarı kırmızılılar Sivasspor karşısında 23 şut çekip 9’unda isabet bulurken Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 6’da 1 isabetle karavana attı. Ceza sahasında girişlerde de iki takım arasında uçurum var. Trabzonspor 9 defa rakip ceza sahasında görünürken Galatasaray’da bu rakam 23 oldu. Bu tabloyu değiştirmeye çalışan teknik direktör Fatih Tekke, idmanda oyuncularına hücum ve orta dersleri vermeye başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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