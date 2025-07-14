Prens'in 4. sezonu olacak mı? Prens'in 4. sezonu hakkında ilk sinyal geldi

Absürt mizah tarzı ve sıra dışı karakterleriyle izleyicilerden tam not alan Prens dizisi 4.sezonu ile gündeme geldi. Orta Çağ döneminde geçen ve grotesk ögelerle harmanlanmış komedi dizisi olan Prens, çarpık karakterlerle dizinin dinamiğinin güçlü kalmasını sağlamıştır. BluTV platformunda yayınlanan Prens dizisi için gözler 4.sezona çevrildi.

Komedi türündeki yapımın senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme alırken Prens dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

BluTV platformunda yayınlanan Prens dizisi, son zamanların en çok beğenilen ve konuşulan yapımlardan biri oldu. Peki, Prens'in 4. sezonu olacak mı? Konuya ilişkin ilk açıklama Kaptan Van Dijk karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'dan geldi.

PRENS'İN 4. SEZONU OLACAK MI?

Prens dizinin 4. sezonuna dair resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin yapım ekibi tarafından net bir bilgi vermedi ancak dizide Kaptan Van Dijk karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul gelişmeleri aktardı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens dizisi, ilk bölümünün yayınlanmasıyla beraber kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 3. sezonu izleyen izleyiciler 4. sezonun akıbetini araştırmaya başladı.

Kaptan Van Dijk karakteriyle kadroya 2.sezonda dahil olan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, konuk olduğu bir programında 4. sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

"Prens'in yeni sezonu gelecek mi?" sorusuna Ertuğrul, "Giraylar istiyor, bu işin sahibi onlar. Giray ve Kerem'in devam etmeyi arzuladığını biliyorum" şeklinde cevap verdi.

Prens dizinin 4.sezonuyla ilgili yapılan bu açıklama, yeni sezon ihtimalini güçlendiren bir sinyal olarak değerlendirildi. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır.