Prison Break 6. sezonu gelecek mi?

2005 yılında yayınlanmaya başlayan Amerikan dizisi Prison Break efsanesinin yankıları sürüyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin 6. sezon gelişmeleri merak konusu oldu. Sosyal medyada yayınlanan Prison Break 6. sezon fragmanı sosyal medyayı salladı. Peki, Prison Break'in 6. sezonu yayınlanacak mı? Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Efsane Dizi Prison Break’in 6. sezonu mu geliyor, sorusu dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. Prison Break’in 6. sezonu dört gözle beklenirken, fragman gündem oldu. Peki, Prison Break'in 6. sezonu yayınlanacak mı? Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

PRİSON BREAK 6. SEZONU GELECEK Mİ?

Prison Break 6. Sezonu için bir hayranın hazırladığı fragman sosyal medyada geniş yankı buldu. İlk izleyişte tüm sevenler resmi fragman olduğunu düşündü. Ancak fan-made yazısını görünce gerçek ortaya çıktı.

Dizinin hayranı tarafından hazırlanan bir fragman gerçek sanıldı.

Paul Scheuring, dizinin bittiğini ve yeni bir sezon için planlarının olmadığını açıklamıştı. Dizinin hayranları ise yeni bir sezon için umutlanmaya devam ediyor.

PRİSON BREAK KONUSU NE?

2005 yılında yayınlanmaya başlayan Prison Break Michael Scofield adındaki bir adamın, suçsuz yere hapse girmiş olan abisi Lincoln Burrows'u kurtarmak için giriştiği bir kaçış planını konu alıyor.

Fan - made fragmanda, Prison Break'in ilk sezonlarından görüntüler ve müzikler kullanılarak bir evren oluşturulmuş. Fragmanda Michael Scofield ve Lincoln Burrows'un hapishaneden kaçış planları yeniden hayat buluyor. İlk sezonun köklerine götüren ve hayranlara hak ettikleri kapanışı sağlayacak hissi veren fragman dizinin en başına geri döneceği yönünde mesajlar veriyor.