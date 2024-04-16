Rapor parası, SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden hesaba yatırılır

Rapor parası ne zaman, ayın kaçında yatar, sorusuna cevap aranıyor. İş Göremezlik (Rapor) ödemesi nasıl alındığı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, rapor parası nasıl alınır ve ne zaman yatar? Rapor parası nasıl hesaplanır? E-Devlet rapor parası sorgulaması nasıl yapılır? Tüm detayları derledik.

Sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parasının hesaba ne zaman yatacağı araştırılıyor. İş göremezlik ödemesi halk arasında hastalık parası, rapor parası ve istirahat parası gibi değişik şekillerde adlandırılıyor. Peki, Rapor parası kaç günde yatar? SGK rapor parası nereye ödenir? İşte ayrıntılar...

RAPOR PARASI NASIL ALINIR VE NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılır.

Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edililir.

Alınan sağlık raporunun en az 3 günlük olması gerekmektedir. Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır.

E-DEVLET RAPOR PARASI SORGULAMASI

Rapor parası E-devlet üzerinden giriş yapılarak sorgulanır. Arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır. Ardından "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi" seçeneğine tıklanır.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Alınacak olan rapor parası; yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı olurken, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi olarak hesap edilir. Bu sebeple yatarak tedavi için sonucu ikiye bölmek, ayakta tedavi durumunda ise sonucu üçe bölüp ikiyle çarpmak gerekmektedir.

Örneğin brüt ücreti 2.943 TL olan birisi için hesaplama yapalım.

2.943 / 30 = 98,10 TL bu şekilde iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç hesaplanır. Günlük ücret ise 98,10 TL olarak hesaplanır. Unutmayın ki ilk 2 gün için iş göremezlik parası verilmez.