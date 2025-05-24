Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!

Real Madrid, La Liga'nın 37. haftasında Real Sociedad takımını konuk ediyor. Şampiyonluğu kaybeden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin final maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da gündeme geldi. İşte Real Madrid Real Sociedad maçı izleyebileceğiniz kanallar ve muhtemel ilk 11'ler...

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid baş antrenörü olarak ikinci ve neredeyse kesin olan son dönemi, Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'ı Bernabeu'da ağırlayacağı cumartesi öğleden sonra sona erecek.

Real Madrid bu sezon La Liga'yı ikinci olarak tamamlarken, Real Sociedad için inanılmaz derecede hayal kırıklığı yapan bir sezon onları 11. sırada bıraktı.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 37. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Santiago Bernabéu Stadında karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın başlama saati TSİ 17.45. Maç S Sport, S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Üyeliği olan vatandaşlar, Exxen platformundan karşılaşmayı izleyebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid baş antrenörü Carlo Ancelotti, başkent devinin 2024-25 La Liga sezonunu Real Sociedad karşısında tamamlayacağı Cumartesi öğleden sonra Bernabeu'daki kulübesinde son on birini belirleyecek.

Bu sezon Arda Güler'e çok şans vermediği için zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin final maçında milli futbolcunun ilk on birde maça başlaması bekleniyor.

From the very first moment I stepped into this club, I’ve been proud to work with you.



I still remember the day you called me and made me come here, it feels like yesterday. I’ll be forever grateful for that.



Not just you, your entire staff treated me like family. It was an… pic.twitter.com/yPE8rMLBSj — Arda Güler (@10ardaguler)

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asensio, Tchouameni, F Garcia; Valverde, Modric, Ceballos; Guler, Mbappe, Vinicius

Real Sociedad: Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Marin; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal

ANCELOTTİ'NİN REAL MADRİD İLE KAZANDIĞI KUPALAR

Ancelotti, Real Madrid'in başına ikinci kez geldi ve bu iki dönemde 12 kupa kazandı. Bunlar şu şekilde;

FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2): 2014,2022

UEFA Şampiyonlar Ligi (3): 2014, 2022, 2024

UEFA Süper Kupası (3): 2014, 2022, 2024

Copa del Rey (2): 2014,2023

La Liga (2): 2021-22, 2023-24