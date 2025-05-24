Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!

Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti&#039;nin son maçında Arda Güler&#039;in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, La Liga'nın 37. haftasında Real Sociedad takımını konuk ediyor. Şampiyonluğu kaybeden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin final maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da gündeme geldi. İşte Real Madrid Real Sociedad maçı izleyebileceğiniz kanallar ve muhtemel ilk 11'ler...

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid baş antrenörü olarak ikinci ve neredeyse kesin olan son dönemi, Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'ı Bernabeu'da ağırlayacağı cumartesi öğleden sonra sona erecek.

Real Madrid bu sezon La Liga'yı ikinci olarak tamamlarken, Real Sociedad için inanılmaz derecede hayal kırıklığı yapan bir sezon onları 11. sırada bıraktı.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 37. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Santiago Bernabéu Stadında karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın başlama saati TSİ 17.45. Maç S Sport, S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Üyeliği olan vatandaşlar, Exxen platformundan karşılaşmayı izleyebilecek. 

Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor! - 1. Resim

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid baş antrenörü Carlo Ancelotti, başkent devinin 2024-25 La Liga sezonunu Real Sociedad karşısında tamamlayacağı Cumartesi öğleden sonra Bernabeu'daki kulübesinde son on birini belirleyecek.

Bu sezon Arda Güler'e çok şans vermediği için zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin final maçında milli futbolcunun ilk on birde maça başlaması bekleniyor. 

Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor! - 2. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asensio, Tchouameni, F Garcia; Valverde, Modric, Ceballos; Guler, Mbappe, Vinicius

Real Sociedad: Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Marin; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal

Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor! - 3. Resim

ANCELOTTİ'NİN REAL MADRİD İLE KAZANDIĞI KUPALAR

Ancelotti, Real Madrid'in başına ikinci kez geldi ve bu iki dönemde 12 kupa kazandı. Bunlar şu şekilde;

FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2): 2014,2022
UEFA Şampiyonlar Ligi (3): 2014, 2022, 2024
UEFA Süper Kupası (3): 2014, 2022, 2024
Copa del Rey (2): 2014,2023
La Liga (2): 2021-22, 2023-24

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da yolu boks ringine çevirdiler! O anlar kameradaTakside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi, parasını çalıp yapmadığını bırakmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yenikapı'ya nasıl gidilir? Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede? - HaberlerYenikapı'ya nasıl gidilir? Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede?TUSAŞ'ın yeni motorundan rekor: 40 bin irtifa! HÜRJET dünyaya açılıyor - HaberlerTUSAŞ'ın yeni motorundan rekorPrens 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Bongomya’da gerilim artıyor! - HaberlerPrens 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Bongomya’da gerilim artıyor!Eskiden madem ocağıydı, şimdi bir köyün su ihtiyacını karşılıyor! Çukurun altında bir anda fışkırdı - HaberlerEskiden madem ocağıydı, şimdi su ihtiyacını karşılıyor!Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi - HaberlerBu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav TakvimiKurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu - HaberlerKurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...