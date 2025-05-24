Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!
Real Madrid, La Liga'nın 37. haftasında Real Sociedad takımını konuk ediyor. Şampiyonluğu kaybeden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin final maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da gündeme geldi. İşte Real Madrid Real Sociedad maçı izleyebileceğiniz kanallar ve muhtemel ilk 11'ler...
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid baş antrenörü olarak ikinci ve neredeyse kesin olan son dönemi, Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'ı Bernabeu'da ağırlayacağı cumartesi öğleden sonra sona erecek.
Real Madrid bu sezon La Liga'yı ikinci olarak tamamlarken, Real Sociedad için inanılmaz derecede hayal kırıklığı yapan bir sezon onları 11. sırada bıraktı.
REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga 37. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Santiago Bernabéu Stadında karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın başlama saati TSİ 17.45. Maç S Sport, S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Üyeliği olan vatandaşlar, Exxen platformundan karşılaşmayı izleyebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid baş antrenörü Carlo Ancelotti, başkent devinin 2024-25 La Liga sezonunu Real Sociedad karşısında tamamlayacağı Cumartesi öğleden sonra Bernabeu'daki kulübesinde son on birini belirleyecek.
Bu sezon Arda Güler'e çok şans vermediği için zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin final maçında milli futbolcunun ilk on birde maça başlaması bekleniyor.
From the very first moment I stepped into this club, I’ve been proud to work with you.— Arda Güler (@10ardaguler)
I still remember the day you called me and made me come here, it feels like yesterday. I’ll be forever grateful for that.
Not just you, your entire staff treated me like family. It was an… pic.twitter.com/yPE8rMLBSj
MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asensio, Tchouameni, F Garcia; Valverde, Modric, Ceballos; Guler, Mbappe, Vinicius
Real Sociedad: Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Marin; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal
ANCELOTTİ'NİN REAL MADRİD İLE KAZANDIĞI KUPALAR
Ancelotti, Real Madrid'in başına ikinci kez geldi ve bu iki dönemde 12 kupa kazandı. Bunlar şu şekilde;
FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2): 2014,2022
UEFA Şampiyonlar Ligi (3): 2014, 2022, 2024
UEFA Süper Kupası (3): 2014, 2022, 2024
Copa del Rey (2): 2014,2023
La Liga (2): 2021-22, 2023-24