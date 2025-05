Real Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid baş antrenörü olarak ikinci ve neredeyse kesin olan son dönemi, Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'ı Bernabeu'da ağırlayacağı cumartesi öğleden sonra sona erecek.

Real Madrid bu sezon La Liga'yı ikinci olarak tamamlarken, Real Sociedad için inanılmaz derecede hayal kırıklığı yapan bir sezon onları 11. sırada bıraktı.

İspanya La Liga 37. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Santiago Bernabéu Stadında karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın başlama saati TSİ 17.45. Maç S Sport, S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Üyeliği olan vatandaşlar, Exxen platformundan karşılaşmayı izleyebilecek.

Real Madrid baş antrenörü Carlo Ancelotti, başkent devinin 2024-25 La Liga sezonunu Real Sociedad karşısında tamamlayacağı Cumartesi öğleden sonra Bernabeu'daki kulübesinde son on birini belirleyecek.

Bu sezon Arda Güler'e çok şans vermediği için zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin final maçında milli futbolcunun ilk on birde maça başlaması bekleniyor.

From the very first moment I stepped into this club, I’ve been proud to work with you.



I still remember the day you called me and made me come here, it feels like yesterday. I’ll be forever grateful for that.



Not just you, your entire staff treated me like family. It was an… pic.twitter.com/yPE8rMLBSj