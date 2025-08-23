Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2025/9 sonuç tarihi

e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2025/9 sonuç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
23 Ağustos 2025
e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2025/9 sonuç tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin takvimi ve sonuç sorgulama sayfasını kontrol ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü tamamlandı. Adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/9 İngilizce, 23 Ağustos 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına bakıldığında, e-YDS sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı günün akşamı saat 18.00 ve sonrasında adayların erişimine açılıyor. 

E-YDS 2025/9 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

e-YDS 2025/9 İngilizce sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir.

Bu platforma giriş yapmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi şifreleri gerekiyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de ÖSYM hizmetlerine erişim sağlanarak sonuçlar kontrol edilebilir. 

E-YDS SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

e-YDS sonuçları, ÖSYM tarafından düzenlenen diğer YDS sınavları gibi genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. 

