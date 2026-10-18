Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi merak edilirken gözler aynı zamanda maç kadrosuna da çevrildi. İşte, Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdürmek isteyen Real Madrid, kendi sahasında kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Sevilla ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde ise tüm gözler yine Arda Güler'in üzerinde. Peki, Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekrana gelecek.

Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Sevilla arasındaki La Liga 9. hafta mücadelesi 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma bu akşam İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli oyuncu, Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı son iç saha karşılaşmasında ilk 11'de görev almış ve 77 dakika sahada kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında oynanan mücadelede ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid'in 4-3 kazandığı karşılaşmada yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı. Performansın ardından Arda Güler'in Sevilla karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Real Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Sevilla canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11

REAL MADRİD-SEVİLLA MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Castrin, Salas, Suazo, Agoume, Ejuke, Kochorashvili, Fofana, Correia, Ure

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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