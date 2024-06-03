Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor

Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe hangi takımda merak konusu olurken Real Madrid’e transfer olduğu açıklandı. Futbolseverlerin severek takip ettiği futbolcu hangi mevkii, hangi takımda oynuyor gibi sorular da gündeme geldi. İşte bonservisi ve maaşına dair bilgiler...

Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de transfer olmasının ardından ne kadar kazanacak, kaç euro gibi sorular gündeme geldi. İşte mevkii ve transfer detayları...

Real Madrid, Kylian Mbappe ile anlaştı. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun transfer haberinin verildiği paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Madrid'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor - 1. Resim

MBAPPE KİMDİR?

20 Aralık 1998 yılında Paris'te doğan oyuncu, milli takımda sol kanat ve santrafor mevkiinde oynuyor. Olağanüstü hızı, top sürme yetenekleri ve bitiriciliğiyle tanına futbolcu, 2015 yılında Monaco'da başlarken 2017 yılında Paris Saint-Germain'e kiralandı.

PSG'de dört Ligue 1 ve üç Coupe de France şampiyonluğu kazanan isim 217 gol ile en golcü oyuncu olarak tanındı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda, gol atan en genç Fransız futbolcu olurken, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci futbolcu oldu.

Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor - 1. Resim

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın finalde mağlup olmasıyla Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini açıkladıKara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vizontele filmi 2001 yılında çekildi - HaberlerVizontele filmi 2001 yılında çekildiHoroz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi - HaberlerHoroz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdiBu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yok - HaberlerBu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yokSandık Kokusu dizisinde Ali Yağcı, Can karakterini oynayacak - HaberlerSandık Kokusu dizisinde Ali Yağcı, Can karakterini oynayacakBeşar Esad'ın eşi Esma Esad’a geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştu - HaberlerBeşar Esad'ın eşi Esma Esad’a geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştuKandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerKandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...