Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe hangi takımda merak konusu olurken Real Madrid’e transfer olduğu açıklandı. Futbolseverlerin severek takip ettiği futbolcu hangi mevkii, hangi takımda oynuyor gibi sorular da gündeme geldi. İşte bonservisi ve maaşına dair bilgiler...

Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de transfer olmasının ardından ne kadar kazanacak, kaç euro gibi sorular gündeme geldi. İşte mevkii ve transfer detayları...

Real Madrid, Kylian Mbappe ile anlaştı. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun transfer haberinin verildiği paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Madrid'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

MBAPPE KİMDİR?

20 Aralık 1998 yılında Paris'te doğan oyuncu, milli takımda sol kanat ve santrafor mevkiinde oynuyor. Olağanüstü hızı, top sürme yetenekleri ve bitiriciliğiyle tanına futbolcu, 2015 yılında Monaco'da başlarken 2017 yılında Paris Saint-Germain'e kiralandı.

PSG'de dört Ligue 1 ve üç Coupe de France şampiyonluğu kazanan isim 217 gol ile en golcü oyuncu olarak tanındı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda, gol atan en genç Fransız futbolcu olurken, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci futbolcu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın finalde mağlup olmasıyla Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.