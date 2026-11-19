Regaip Kandili tarihi, Recep ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan üç ayların ilk kandili için geri sayım sürerken 2026-2027 dini günler takvimi merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleriyle birlikte Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'nin hangi günlere denk geldiği de araştırılıyor.

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Üç ayların başlangıcı için hazırlıklar sürerken Müslümanlar, kandil geceleri ve Ramazan ayına ilişkin tarihleri takip ediyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve 2027 Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, ibadetlerin ve manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak ediliyor. Hicri takvimin ay yılına dayanması nedeniyle kandil tarihleri, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erkene denk geliyor. 2026 Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili'nin ardından Recep ayı içerisinde Miraç Kandili, Şaban ayında ise Berat Kandili idrak edilecek. 2027 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili, 4 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.

Regaip kandili ne zaman? Üç aylar başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimde Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından manevi hazırlık dönemi olarak değerlendiriliyor. 2026 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Hicri 1448 yılının 1 Recep gününe karşılık gelen bu tarih, aynı zamanda Regaip Kandili'nin de idrak edileceği gün olacak. Üç ayların ilk ayı Recep, 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Ardından 9 Ocak 2027 Cumartesi günü Şaban ayı başlayacak.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 2027 yılının ilk orucunu bu tarihte tutacak.

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