Remziye Demirkol internette en çok aranan isimlerden biridir. Meslek hayatına TRT'de başlayan tecrübeli spiker şu sıralar Halk TV'de "Manşet 15" programını sunmaktadır. Remziye Demirkol kimdir diye aramalar var, peki Remziye Demirkol kaç yaşında, evli mi aslen nerelidir? İşte Remziye Demirkol'ın biyografisi...

Ünlü spiker Remzi Demirkol'un özel hayatı merak konusu oldu. İnternet aramalarında şu sıralar en çok aranan isimlerden biri. Türkiye'de birçok kanalda görev yapan tecrübeli spikerin yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar... 

Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? - 1. Resim

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

Remziye Demirkol, 1974 yılında Kastamonu’da doğmuştur.  Türk televizyon haberciliğinin tecrübeli isimlerindendir. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Demirkol, eğitimini bu şehirde tamamlayarak televizyonculuk kariyerine 1995 yılında TRT’de spiker olarak başlamıştır.

REMZİYE DEMİRKOL KAÇ YAŞINDA?

Remziye Demirkol, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

REMZİYE DEMİRKOL NERELİ?

Remziye Demirkol aslen Kastamonu Tosyalıdır. İstanbul'da ikamet etmektedir.  

Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? - 2. Resim

REMZİYE DEMİRKOL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Remziye Demirkol'un evli ve iki çocuk annesi olduğu bilinmektedir. Eşinin kimliği ile ilgili internet aramalarında net bir bilgi çıkmamaktadır. 

REMZİYE DEMİRKOL'UN EĞİTİM HAYATI

Pera Güzel Sanatlar Lisesi – Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik okumuştur. 

REMZİYE DEMİRKOL HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Remziye Demirkol, bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında çalışmıştır. Kariyerine 1995 senesinde TRT'de spikerlik yaparak başlamıştır. CNN Türk, Kanal 7, 24 TV, KRT TV görev yapmıştır. Son olarak da Halk TV'de çalışmaktadır. Şimdilerde gündüz kuşağı programı olan "Manşet 15" programını sunmaktadır.

 

