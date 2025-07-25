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Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri
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Müslümanlar için en mübarek ve kıymetli günlerden biri olan Cuma günleri İslam dininde öneme sahip. Müslümanlar birbirlerinin Cuma günlerini kutlamak için resimli cuma mesajları araştırılıyor. En güzel, anlamlı, kısa, dualı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları haberimizde yer alıyor.

Mübarek günler arasunda olarak görülen Cuma günü  Müslümanlar tarafından büyük bir huzur ve heyecanla idrak edilecek.

Öğle namazıyla birlikte camilerde saf tutacak olan müminler, bu özel günde sevdiklerine WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden gönderebilecekleri resimli cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri araştırıyor. 

RESİMLİ CUMA MESAJLARI!

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. Sen Rahman ve Rahim'sin. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Amin. Hayırlı Cumalar...

Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 1. Resim

Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. (Ali İmran 8. Ayet) Hayırlı Cumalar...

Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 2. Resim

Allah'ım gecemizi sehere, seherimizi secdeye, secdemizi sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 3. Resim

EN GÜZEL, ANLAMLI HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Bizi Cuma gününe kavuşturan Rabbimiz, cennetinde de buluşmayı nasip etsin. Allah yolundan ayrılmayanlardan olmak duası ile... Hayırlı Cumalar...

Ya Rabbim! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda var. Kullarını rahmetinle kuşat. Hayırlı Cumalar

Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 4. Resim

Allah'ım sen bu mübarek Cuma gününe ulaştırdığın gibi diğer Cumalara da sağlıkla, huzurla ve imanla ulaşmamızı nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. (Tergib)

Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 5. Resim

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Hayırlı Cumalar! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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