Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile bazı valilerin görev yerleri değişti. Atama kararları, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararla Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni atamalar yapıldı.

HANGİ VALİ NEREYE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Karara göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

VALİLER KARARNAMESİ NEDİR?

Valiler Kararnamesi, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir atama ve yer değiştirme belgesidir.

Bu kararname, ülke genelindeki valilerin görev yerlerinin belirlenmesi, atanmaları veya başka bir yere tayin edilmeleri süreçlerini düzenler.