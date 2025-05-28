Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı? 

Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı? 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile bazı valilerin görev yerleri değişti. Atama kararları, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararla Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni atamalar yapıldı.

HANGİ VALİ NEREYE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Karara göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. 

Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı?  - 1. Resim

VALİLER KARARNAMESİ NEDİR?

Valiler Kararnamesi, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir atama ve yer değiştirme belgesidir. 

Resmi Gazete valiler kararnamesi: 28 Mayıs 2025 hangi vali nereye atandı?  - 2. Resim

Bu kararname, ülke genelindeki valilerin görev yerlerinin belirlenmesi, atanmaları veya başka bir yere tayin edilmeleri süreçlerini düzenler.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025 - Haberler29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sema mı, Aycan mı? 27 Mayıs Survivor 2025 elenen ismi son atış belirledi! - HaberlerSurvivor'da kim elendi, kim gitti? Sema mı, Aycan mı? 27 Mayıs Survivor 2025 elenen ismi son atış belirledi!Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı? - HaberlerKaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı?Faik Oktay Sözer kimdir, nereli? Bilecik Valisi kim oldu? - HaberlerFaik Oktay Sözer kimdir, nereli? Bilecik Valisi kim oldu?Şefik Aygöl kimdir, nereli? Tunceli Valisi kim oldu? - HaberlerŞefik Aygöl kimdir, nereli? Tunceli Valisi kim oldu?Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - HaberlerBerk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
Sonraki Haber Yükleniyor...