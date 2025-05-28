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Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı?
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28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile çok sayıda mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki atamalar dikkat çekerken Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025 listesi araştırılıyor.

Türkiye’de mülki idare teşkilatında önemli bir hareketlilik yaşandı. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi. Hangi kaymakam nereye atandı merak ediliyor. 

HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?

28 Mayıs 2025 tarihli Kaymakamlar Kararnamesi ile çok sayıda mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Zonguldak, Ereğli, Ankara, Kırıkkale, Konya ve Siirt olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda kaymakam ataması yapıldı. 

Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025! Hangi kaymakam nereye atandı? - 1. Resim

KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ 28 MAYIS 2025!

28 Mayıs 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile yer değişiklikleri ve yeni atamalar belli oldu. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin seçimi ve Bakanın onaması ve Cumhurbaşkanı'nın onaylamasıyla tayin edilir. 

KAYMAKAMLAR ATAMA KARARNAMESİ 28 MAYIS 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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