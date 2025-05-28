Şefik Aygöl kimdir, nereli? Tunceli Valisi kim oldu?

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valiliğine atandı. Batman doğumlu deneyimli isim, kariyeriyle dikkat çekiyor. Şefik Aygöl hayatı ve biyografisi merak edilirken yeni Tunceli Valisi kim oldu merak ediliyor.

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şefik Aygöl, Tunceli Valisi olarak atandı. Şefik Aygöl kimdir, nereli merak ediliyor.

ŞEFİK AYGÖL KİMDİR, NERELİ?

Batman'da doğan Şefik Aygöl, ilk ve orta öğrenimini Batman'da lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “Yönetim ve Organizasyon” alanında yaptı.

2001’de Siirt Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Aygöl, 2003-2004’te İngiltere Exeter Üniversitesi’nde mesleki eğitim alarak çocuk kütüphaneleri üzerine tez hazırladı ve İngiliz idari sistemini inceledi. İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşan Vali Aygöl evli ve dört çocuk babasıdır.

Kariyerine, Kütahya’da kaymakam vekillikleriyle başladı. Konya/Derebucak, Erzincan/Otlukbeli ve Şanlıurfa/Akçakale’de kaymakamlık yaptı.

2008-2012’de Akçakale Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri olarak, Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’ye sığınanlar için 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezi’ni kurdu.

Rize Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

TUNCELİ VALİSİ KİM OLDU?

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Şefik Aygöl, Tunceli Valisi olarak atandı.