Tunceli ve Bilecik valileri değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi.
Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İKİ İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.