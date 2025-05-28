Faik Oktay Sözer kimdir, nereli? Bilecik Valisi kim oldu?

Resmi Gazete’de 28 Mayıs 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bilecik Valisi olarak atandı. Faik Oktay Sözer hayatı ve biyografisi merak edilirken yeni Bilecik Valisi kim oldu araştırılıyor.

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarında, İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bilecik Valisi olarak atandı. Yeni Bilecik Valisi kim belli oldu.

FAİK OKTAY SÖZER KİMDİR, NERELİ?

Faik Oktay Sözer, 1976 yılında Trabzon'da doğdu. Aslen Rize Çayeli ilçesinden olan Sözer, ilk ve ortaöğrenimini Çayeli'nde tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, İstanbul Medipol Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam ediyor.

İş hayatına, Gümrük Müşavirliği ile Maliye Bakanlığı'nda uzmanlık yaparak başladı. 2004'te İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam olarak göreve başladı. Rize Hemşin, Giresun Kesap, Trabzon Düzkoy, Artvin Murgul, Erzurum İspir, İzmir Kınık ve Bursa Mudanya Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

24 Ağustos 2023'te Beykoz Kaymakamı olarak atandı. Son olarak Bilecik Valiliği'ne atandı.

BİLECİK VALİSİ KİM OLDU?

28 Mayıs 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Faik Oktay Sözer, Bilecik Valisi olarak atandı.