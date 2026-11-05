Resmi Gazete’de bugün ne var? 5 Kasım Resmi Gazete kararları

5 Kasım Resmi Gazete kararları paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin bildirildiği bugünkü Resmi Gazete'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Yönetmeliği de yer aldı.

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Bugün Resmi Gazete kararları ve atamaları yayınlandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik (SHY-CNS/MÂNİA)

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/10/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47239] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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