Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea görev yapacak. Sarı-lacivertli takımın daha önce Ferencvaros karşısındaki mücadelesini de yöneten deneyimli hakemin kariyeri ve maç istatistikleri merak konusu oldu. İşte, Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi...
Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos görev alacak.
Karşılaşmada De Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Adrian Cordero dördüncü hakem olarak sahada bulunurken, video yardımcı hakem (VAR) görevini Guillermo Cuadra Fernandez, yardımcı video hakem (AVAR) görevini ise Javier Iglesias Villanueva yürğütecek.
RİCARDO DE BURGOS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Kariyeri boyunca LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA organizasyonlarında görev alan Ricardo de Burgos toplam 429 karşılaşmada düdük çaldı.
De Burgos 12 Ağustos 2021'de Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetti. İspanyol hakem, 27 Kasım 2025'te Fenerbahçe ile Ferencvaros araısında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev aldı. De Burgos 23 Temmuz 2026 tarihli Beşiktaş-Midtjylland mücadelesi ne yönetmişti.
Şimdi ise Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.
RİCARDO DE BURGOS'UN HAKEM KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ
|Müsabaka
|Maç
|Sarı kart
|İkinci sarı kart
|Kırmızı kart
|Penaltı
|LaLiga
|218
|991
|15
|27
|61
|LaLiga2
|86
|490
|7
|7
|16
|Kral Kupası
|40
|169
|3
|5
|17
|UEFA Avrupa Ligi
|10
|34
|2
|1
|4
|UEFA Avrupa Ligi Elemeleri
|10
|50
|1
|1
|4
|Segunda División B - Grupo II
|10
|58
|3
|3
|2
|Segunda División B - Grupo I
|10
|57
|2
|2
|1
|Segunda División B - Grupo III
|6
|36
|1
|1
|0
|Hazırlık Maçları
|4
|7
|0
|0
|0
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|4
|9
|0
|1
|0
|Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
|3
|7
|0
|0
|1
|UEFA Konferans Ligi
|3
|9
|0
|0
|2
|UEFA Konferans Ligi Elemeleri
|3
|10
|0
|0
|1
|Saudi Pro League
|3
|10
|0
|1
|1
|Supercopa
|3
|14
|1
|0
|1
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2
|6
|0
|0
|0
|UEFA Gençlik Ligi
|2
|9
|0
|0
|2
|UEFA Uluslar Ligi B
|2
|8
|0
|1
|0
|UEFA Uluslar Ligi C
|2
|7
|0
|0
|0
|U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2
|4
|0
|0
|0
|LaLiga2 Yükselme Play-off'ları
|2
|16
|0
|0
|0
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|1
|5
|0
|0
|0
|UEFA Uluslar Ligi A
|1
|1
|0
|0
|1
|1. Liga Classic Grup 2
|1
|3
|0
|0
|0
|Saudi Super Cup
|1
|4
|0
|1
|1
|Toplam
|429
|2.014
|35
|51
|115