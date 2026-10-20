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Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

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Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti
Başlık ResmiRicardo de Burgosun yönettiği maçlar

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea görev yapacak. Sarı-lacivertli takımın daha önce Ferencvaros karşısındaki mücadelesini de yöneten deneyimli hakemin kariyeri ve maç istatistikleri merak konusu oldu. İşte, Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi...

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Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos görev alacak.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti
Başlık ResmiRicardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

Karşılaşmada De Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Adrian Cordero dördüncü hakem olarak sahada bulunurken, video yardımcı hakem (VAR) görevini Guillermo Cuadra Fernandez, yardımcı video hakem (AVAR) görevini ise Javier Iglesias Villanueva yürğütecek.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti
Başlık ResmiRicardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

RİCARDO DE BURGOS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kariyeri boyunca LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA organizasyonlarında görev alan Ricardo de Burgos toplam 429 karşılaşmada düdük çaldı.

De Burgos 12 Ağustos 2021'de Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetti. İspanyol hakem, 27 Kasım 2025'te Fenerbahçe ile Ferencvaros araısında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev aldı. De Burgos 23 Temmuz 2026 tarihli Beşiktaş-Midtjylland mücadelesi ne yönetmişti.

Şimdi ise Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti
Başlık ResmiRicardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

RİCARDO DE BURGOS'UN HAKEM KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ

MüsabakaMaçSarı kartİkinci sarı kartKırmızı kartPenaltı
LaLiga218991152761
LaLiga2864907716
Kral Kupası401693517
UEFA Avrupa Ligi1034214
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri1050114
Segunda División B - Grupo II1058332
Segunda División B - Grupo I1057221
Segunda División B - Grupo III636110
Hazırlık Maçları47000
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri49010
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa37001
UEFA Konferans Ligi39002
UEFA Konferans Ligi Elemeleri310001
Saudi Pro League310011
Supercopa314101
Avrupa Şampiyonası Elemeleri26000
UEFA Gençlik Ligi29002
UEFA Uluslar Ligi B28010
UEFA Uluslar Ligi C27000
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri24000
LaLiga2 Yükselme Play-off'ları216000
UEFA Şampiyonlar Ligi15000
UEFA Uluslar Ligi A11001
1. Liga Classic Grup 213000
Saudi Super Cup14011
Toplam4292.0143551115
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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