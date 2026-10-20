Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea görev yapacak. Sarı-lacivertli takımın daha önce Ferencvaros karşısındaki mücadelesini de yöneten deneyimli hakemin kariyeri ve maç istatistikleri merak konusu oldu. İşte, Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar ve hakem karnesi...

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Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos görev alacak.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

Karşılaşmada De Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Adrian Cordero dördüncü hakem olarak sahada bulunurken, video yardımcı hakem (VAR) görevini Guillermo Cuadra Fernandez, yardımcı video hakem (AVAR) görevini ise Javier Iglesias Villanueva yürğütecek.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

RİCARDO DE BURGOS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kariyeri boyunca LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA organizasyonlarında görev alan Ricardo de Burgos toplam 429 karşılaşmada düdük çaldı.

De Burgos 12 Ağustos 2021'de Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetti. İspanyol hakem, 27 Kasım 2025'te Fenerbahçe ile Ferencvaros araısında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev aldı. De Burgos 23 Temmuz 2026 tarihli Beşiktaş-Midtjylland mücadelesi ne yönetmişti.

Şimdi ise Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.

Ricardo de Burgosun yönettiği maçlar ve hakem karnesi: Fenerbahçe-Ferencvaros maçını da yönetmişti

RİCARDO DE BURGOS'UN HAKEM KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ

Müsabaka Maç Sarı kart İkinci sarı kart Kırmızı kart Penaltı LaLiga 218 991 15 27 61 LaLiga2 86 490 7 7 16 Kral Kupası 40 169 3 5 17 UEFA Avrupa Ligi 10 34 2 1 4 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 10 50 1 1 4 Segunda División B - Grupo II 10 58 3 3 2 Segunda División B - Grupo I 10 57 2 2 1 Segunda División B - Grupo III 6 36 1 1 0 Hazırlık Maçları 4 7 0 0 0 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 4 9 0 1 0 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa 3 7 0 0 1 UEFA Konferans Ligi 3 9 0 0 2 UEFA Konferans Ligi Elemeleri 3 10 0 0 1 Saudi Pro League 3 10 0 1 1 Supercopa 3 14 1 0 1 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 6 0 0 0 UEFA Gençlik Ligi 2 9 0 0 2 UEFA Uluslar Ligi B 2 8 0 1 0 UEFA Uluslar Ligi C 2 7 0 0 0 U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 4 0 0 0 LaLiga2 Yükselme Play-off'ları 2 16 0 0 0 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 5 0 0 0 UEFA Uluslar Ligi A 1 1 0 0 1 1. Liga Classic Grup 2 1 3 0 0 0 Saudi Super Cup 1 4 0 1 1 Toplam 429 2.014 35 51 115

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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