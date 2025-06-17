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River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı River Plate - Urawa Red Diamonds karşılaşmasıyla devam ediyor. River Plate - Urawa Red Diamonds maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte maç detayları..

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda günün ikinci maçı, River Plate - Urawa Red Diamonds arasında gerçekleşecektir.

Seattle'daki Lumen Field'da oynanacak maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, River Plate - Urawa Red Diamonds maçı saat kaçta, hangi kanalda? River Plate Urawa Red Diamonds maçı canlı izle bilgisi...

River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? - 1. Resim

RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecanı bu akşam da devam ediyor. Marcelo Gallardo idaresindeki River Plate, E Grubu ilk maçında Maciej Skorza'nın ekibi Urawa Red Diamonds ile karşılaşacak.

River Plate Urawa Red Diamonds maçı 17 Haziran Salı günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak.

River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? - 2. Resim

RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

River Plate Urawa Red Diamond karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maç şifresiz olarak ekranlara gelecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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