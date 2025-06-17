River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı River Plate - Urawa Red Diamonds karşılaşmasıyla devam ediyor. River Plate - Urawa Red Diamonds maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte maç detayları..
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda günün ikinci maçı, River Plate - Urawa Red Diamonds arasında gerçekleşecektir.
Seattle'daki Lumen Field'da oynanacak maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, River Plate - Urawa Red Diamonds maçı saat kaçta, hangi kanalda? River Plate Urawa Red Diamonds maçı canlı izle bilgisi...
RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecanı bu akşam da devam ediyor. Marcelo Gallardo idaresindeki River Plate, E Grubu ilk maçında Maciej Skorza'nın ekibi Urawa Red Diamonds ile karşılaşacak.
River Plate Urawa Red Diamonds maçı 17 Haziran Salı günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak.
RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
River Plate Urawa Red Diamond karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maç şifresiz olarak ekranlara gelecektir.