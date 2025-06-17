River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 18:22 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 18:23 - Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı River Plate - Urawa Red Diamonds karşılaşmasıyla devam ediyor. River Plate - Urawa Red Diamonds maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte maç detayları..

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda günün ikinci maçı, River Plate - Urawa Red Diamonds arasında gerçekleşecektir. Seattle'daki Lumen Field'da oynanacak maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, River Plate - Urawa Red Diamonds maçı saat kaçta, hangi kanalda? River Plate Urawa Red Diamonds maçı canlı izle bilgisi... RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecanı bu akşam da devam ediyor. Marcelo Gallardo idaresindeki River Plate, E Grubu ilk maçında Maciej Skorza'nın ekibi Urawa Red Diamonds ile karşılaşacak. River Plate Urawa Red Diamonds maçı 17 Haziran Salı günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak. RİVER PLATE - URAWA RED DİAMONDS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? River Plate Urawa Red Diamond karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maç şifresiz olarak ekranlara gelecektir. İlgili Haber Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin