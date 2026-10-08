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Riyad nerede, Türkiye'ye yakın mı? Riyad'ın konumuh

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Riyad nerede, Türkiye'ye yakın mı? Riyad'ın konumuh
Başlık ResmiRiyad nerede, Türkiyeye yakın mı? Riyadın konumuh

Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Riyad'da sular durulmuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kral Halid Havalimanı'na balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirterek, füzenin "isabetli şekilde hedefine ulaştığını iddia etti. Peki, Riyad nerede, Türkiye'ye yakın mı?

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Riyad, Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Aynı zamanda Riyad Eyaleti'nin başkenti ve Riyad Valiliği'nin merkezidir. Hanife Vadisi'nin doğu kıyısında yer alan metropolün mevcut hali, 18. yüzyıldan kalma surlarla çevrili şehrin savunma surlarının yıkılmasının ardından 1950'lerde ortaya çıkmıştır.Arap Yarımadası'nın en büyük şehridir ve Necid platosunun doğu kesiminde, Nefud çölünün merkezinde yer almaktadır.

Riyad nerede, Türkiyeye yakın mı? Riyadın konumuh
Başlık ResmiRiyad nerede, Türkiyeye yakın mı? Riyadın konumuh

SUUDİ ARABİSTAN'IN SİYASİ VE İDARİ MERKEZİ

Riyad, Suudi Arabistan'ın siyasi ve idari merkezidir. Danışma Meclisi, Bakanlar Kurulu, kral ve Yüksek Yargı Konseyi'nin tamamı şehirde bulunmaktadır. Suudi Arabistan'ın hukuk sisteminin çekirdeğini oluşturan bu dört kurumun yanı sıra, diğer büyük ve küçük hükûmet organlarının genel merkezleri de Riyad'da yer almaktadır. Suudi hükûmetinin 24 bakanlığından 23'ünün genel merkezi Riyad'da bulunmaktadır ve bu da şehrin ülkenin idari başkenti olma statüsünü daha da güçlendirmektedir. Şehir, çoğu şehrin batı kesimlerindeki Diplomatik Bölge'de bulunan 114 yabancı elçiliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Riyad ayrıca ekonomik öneme de sahiptir; Suudi Ulusal Bankası, Alrajhi Bankası, SABIC, Almarai, STC Grubu ve MBC Grubu gibi birçok banka ve büyük şirketin genel merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Güçlü yerel varlığının yanı sıra, Riyad büyük uluslararası yatırımları da kendine çekmiştir. Lenovo, Google, Amazon, Samsung ve Philips gibi küresel şirketler bölgesel merkezlerini şehre taşıdı.

Toplamda 500'den fazla yabancı şirket bölgesel merkezlerini Riyad'a taşıyarak, şehrin bölgesel bir iş merkezi olarak giderek artan statüsünü güçlendirdi ve yerel olarak Kral Fahd Yolu olarak bilinen 65 numaralı karayolu, dünyanın en büyük finans bölgelerinden biri olan Kral Abdullah Finans Bölgesi, El-Faysaliah Kulesi ve Krallık Merkezi de dahil olmak üzere şehrin önemli merkezlerinden bazılarından geçmektedir. Riyad, nüfus bakımından dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir ve birçok yabancı uyruklu kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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