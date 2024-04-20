RTÜK 9 üyeden oluşuyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 12:44 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yer alan radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kaç üyeden oluştuğu ve üyelerinin kim olduğu merak ediliyor. İşte 20 Nisan 1994 yılında kurulan kurum ile ilgili merak edilenler...