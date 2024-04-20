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RTÜK 9 üyeden oluşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RTÜK 9 üyeden oluşuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yer alan radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kaç üyeden oluştuğu ve üyelerinin kim olduğu merak ediliyor. İşte 20 Nisan 1994 yılında kurulan kurum ile ilgili merak edilenler...

Üyelerinin TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçildiği kurulda kaç üye var araştırılmaktadır. 

Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen ve düzenleyen kurum, 1994 yılında 21911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve kuruldu.

9 üyeden oluşan RTÜK üst kurul üyeleri şöyle:

Ebubekir Şahin

Orhan Karadaş

İlhan Taşcı

Nurullah Öztürk

Necdet İpekyüz

RTÜK 9 üyeden oluşuyor - 1. Resim

Mehmet Daniş

Deniz Güçer

Ahmet Can Buğday

Tuncay Keser

Başkanlar ise şöyledir:

Ali Baransel, Güneş Müftüoğlu, Orhan Oğuz, İbrahim Agah Çubukçu, Kutlu Savaş, Nuri Kayış, Fatih Karaca, Aykut Zahid Akman, Davut Dursun, İlhan Yerlikaya, Ebubekir Şahin.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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