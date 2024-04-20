RTÜK 9 üyeden oluşuyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'de yer alan radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kaç üyeden oluştuğu ve üyelerinin kim olduğu merak ediliyor. İşte 20 Nisan 1994 yılında kurulan kurum ile ilgili merak edilenler...
Üyelerinin TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçildiği kurulda kaç üye var araştırılmaktadır.
Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen ve düzenleyen kurum, 1994 yılında 21911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve kuruldu.
9 üyeden oluşan RTÜK üst kurul üyeleri şöyle:
Ebubekir Şahin
Orhan Karadaş
İlhan Taşcı
Nurullah Öztürk
Necdet İpekyüz
Mehmet Daniş
Deniz Güçer
Ahmet Can Buğday
Tuncay Keser
Başkanlar ise şöyledir:
Ali Baransel, Güneş Müftüoğlu, Orhan Oğuz, İbrahim Agah Çubukçu, Kutlu Savaş, Nuri Kayış, Fatih Karaca, Aykut Zahid Akman, Davut Dursun, İlhan Yerlikaya, Ebubekir Şahin.
Kaynak: Türkiye Gazetesi