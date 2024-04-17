RTX 4090 ekran kartlarında erime sorunu! Bir ekran kartı tamircisi ayda 200 ekran kartını erime sebebiyle onardığını açıkladı

Ekran kartı tamircisi NorthridgeFix, 5 gün önce paylaştığı bir YouTube videosunda RTX 4090 ekran kartlarında erime nedeniyle arızalar oluştuğunu anlattığı bir video yayınladı. NorthridgeFix, her ay 200 civarı yanma sorunu olan RTX 4090 ekran kartının arızalı olarak kendilerine getirildiğini ifade etti. RTX 4090 ekran kartındaki erime sorunu RTX 4090 kullanıcılarında endişeye neden oldu.

Ekran kartı tamir atölyesi NorthridgeFix, yüzlerce bozuk NVIDIA GeForce RTX 4090 grafik kartını onarmakla meşgul durumda. NorthridgeFix, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden her gün yakılan RTX 4090’lar tamir için aldığını söyledi.

RTX 4090 EKRAN KARTLARINDA ERİME YAŞANIYOR

Ekran kartı tamir atölyesi NorthridgeFix, yayınladığı bir YouTube videosunda, 16-pin "12VHPWR" güç konektörleri ile dolu bir kutuyu göstererek, tamir dükkanının aldığı RTX 4090'ların çoğunun erimiş CableMod güç adaptörleri nedeniyle olduğunu belirtti.

NorthridgeFix'e göre, RTX 4090 ekran kartlarında bulunan 12VHPWR güç konektörlerinin ilk versiyonları veya bunlar için tasarlanan üçüncü taraf konektörlerin sorunlu olduğu bilinene bir şey.

NorthridgeFix, bu konektörlerin üretimi resmi olarak durdurulduğunu ve geri çağrıldığını ancak bazı insanların hala bu adaptörleri kullandığına dikkat çekiyor. NorthridgeFix’e göre, RTX 4090'ların hala erime sorunu yaşaması talihsizdir ve bu sorunun önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir. Ancak, yeni 12V-2x6 güç konektörü ile gelen RTX 4090'larda değil, orijinal 12VHPWR güç konektörü ile gelenlerde bu sorunun yaşanacağı belirtilmektedir.

Orijinal RTX 4090, ilk nesil 12VHPWR güç konektörü ile piyasaya sürüldü, ancak güncellenmiş 12V-2x6 güç konektörü, yeni RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER grafik kartlarıyla birlikte gönderiliyor.

Revize edilmiş güç konektörü aşırı ısınmaya çok daha az duyarlı ve şimdiye kadar bu konektörlere sahip olan herhangi bir RTX 4090’a rastlanılmadı.

Kaynak: TweakTown