NVIDIA efsanesi bitiyor mu? Şirket hisselerinde şok

Son bir yılda borsada yüzde 227’lik yükseliş performansı ile dünyanın en değerli üç şirketi arasında giren NVIDIA’nın hisselerinde, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan bir aylık süreçte yükseliş trendi son bulan hisse, 974 dolar zirvesini gördükten sonra 871 dolara geriledi. Zirveden düşüş, yaklaşık %12 olarak gerçekleşti. ABD borsa çevrelerinde, NVIDIA hissesi için “en iyinin geride kalmış olabileceği” yönünde yorumlar artmaya başlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dünya genelinde son zamanlarda en fazla ses getiren şirketlerden biri, şüphesiz ABD’li çip üreticisi NVIDIA oldu. Şirket hisselerinde yaşanan olağanüstü yükseliş New York borsası başta olmak üzere bütün yatırım çevrelerinde gündeme oturdu. Şirket hisseleri son bir yılda yüzde 227, son altı ayda yüzde 88 ve son üç ayda yüzde 66 oranında değer artışı yaşandı. 2023 yılını 495 dolardan tamamlayan NVIDIA hissesi, son kapanışını ise 871 dolardan gerçekleştirdi.

KÂR BEKLENTİSİ YÜKSEK, FAKAT…

NVIDIA için ilk çeyrekte yüzde 406 oranında hisse başına kâr büyümesi bekleniyor. 2022 yılının son çeyreğinde 1,41 milyar dolar kâr açıklayan şirket, geçen yıl son çeyrekte kârını 12,29 milyar dolara kadar yükseltmeyi başarmıştı. Buraya kadar her şey güzelken, NVIDIA hisselerinde son bir aydır dikkat çeken hareketler gözlemleniyor. 8 Mart tarihinde 974 dolarla zirve yapan NVIDIA, o tarihten itibaren alışılmış yükseliş trendini bitirerek, yatay bir bantta hareket etmeye başladı.

HİSSEDE BU SEVİYELERE DİKKAT

Şirket hisseleri son dört haftadır aşağıda 850, yukarıda 970 dolar aralığında dalgalanmaya başladı. Son kapanışını da bu bant aralığının düşük seviyesine yakın gerçekleştirdi. Ocak ayının ilk haftasından itibaren 22 günlük ortalama seviyesinin üzerinde hareket eden NVIDIA, son bir haftadır, bu kritik çizgiyi aşağı kırmış gözüyor. Bugün itibarıyla 22 günlük ortalama 918 dolarda bulunurken; NVIDIA hissesi bu seviyenin yaklaşık yüzde 5 gerisinde bulunuyor.

SATIŞLARI DÜŞECEK Mİ?

Şirket hisselerinde gözlemlenen bu hareketler analistlerin dikkatinden kaçmadı. ABD’li yatırım şirketi DA Davidson’un analisti Gil Luria; çip üreticisi NVIDIA’nın dev kazanımlarının yakında sona erebileceğini belirterek, şirket hisselerinde %20'ye varan gerileme yaşanabileceğini öngörüyor. Luria; Microsoft ve Amazon gibi en büyük çip alıcılarının, hedef kapasiteye ulaştıklarında çip satın alma iştahlarının da azalacağını ve bunun da, 2026’ya kadar olan süreçte NVIDIA’nın satışlarını düşüreceğini öngörüyor.

DEUTSCHE BANK HEDEFİ; 850 $

Bloomberg verilerine göre NVIDIA’nın 2025 ilk çeyrekte, hisse başına 24,75 dolar kazanç elde etmesi bekleniyor. Bu, geçen yılki rakamın iki katına işaret ediyor. Buna rağmen hissenin yüksek değerlendiği uyarısında bulunan Deutsche Bank analistleri de hisse başına 850 dolarlık hedef fiyat belirlediler. Hisse fiyatı, bu hedefin yüzde 2,5 üzerinde bulunuyor. Alman analistler, "NVIDIA tartışmasız yapay zeka lideri ancak beklentilerin fiyatlamalara yeterince yansıtıldığı görüşündeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

REKABETTEN OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Yatırım şirketi Morningstar'ın stratejisti Brian Colello da, Nvidia’nın yapay zeka alanında büyük rekabet riskiyle karşılaşabileceğini beliterek, “Microsoft ve Amazon gibi diğer çip üreticileri bunun için çabalıyorlar. Özellikle Microsoft gibi bir müşterinin GPU harcamalarını geri çekmesi, Nvidia için problem olabilir” görüşünü savundu. Morningstar, Nvidia hissesi için 910 dolarlık hedef fiyat belirledi. Şirketin, 22 Mayıs'ta bilanço açıklaması bekleniyor.