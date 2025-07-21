Sacit Terzi kimdir? Şile Belediye Başkan Vekili oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 12:36 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme:

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Yerine vekalet edecek isim ise CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.

Şişii Beeldiye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırılması üzerine belediyede başkanvekili için seçimi yapıldı. CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi seçildi. Peki, Şile Belediyesi'nin başkanvekili Sacit Terzi kimdir? SACİT TERZİ KİMDİR? Sacit Terzi'nin eski İngilizce Öğretmeni olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sacit Terzi'nin evli olduğu biliniyor. Sacit Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi. NE OLMUŞTU? Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla beraber gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Yerine, Sacit Terzibugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi. İlgili Haber Gelecek Partisi'nden istifa etti: Doğan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin