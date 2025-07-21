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Sacit Terzi kimdir? Şile Belediye Başkan Vekili oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sacit Terzi kimdir? Şile Belediye Başkan Vekili oldu
Şile, Belediye Başkanı, CHP, Cumhur İttifakı, Vekil, Tutuklama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Yerine vekalet edecek isim ise CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu.

Şişii Beeldiye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırılması üzerine belediyede başkanvekili için seçimi yapıldı.

CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi seçildi. Peki, Şile Belediyesi'nin başkanvekili Sacit Terzi kimdir? 

Sacit Terzi kimdir? - 1. Resim

SACİT TERZİ KİMDİR?

Sacit Terzi'nin eski  İngilizce Öğretmeni olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sacit Terzi'nin evli olduğu biliniyor.

Sacit Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.

Sacit Terzi kimdir? - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla beraber gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Yerine, Sacit Terzibugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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