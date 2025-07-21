Gelecek Partisi'nden istifa etti: Doğan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. 2019 yılında partinin kurucuları arasında yer alan ve uzun süredir aktif siyasetin içinde olan Demir, istifa gerekçesini "ortak bir siyasi zemin oluşturulamadığı" ifadeleriyle açıkladı. Kamuoyunca Doğan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında merak edilmeye başlandı.

Doğan Demir istifa açıklamasında Gelecek Partisi çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü çalışmaları hatırlatarak, uzun yıllardır süren mücadelesinin artık karşılık bulmadığını vurguladı.

"Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm." ifadelerini kullandı.

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Doğan Demir 1973 yılında Muş’un Varto ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamlayan Demir, lise eğitimini Adana Yapı Meslek Lisesi Makina Bölümü’nde bitirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler programından mezun olan Demir, eğitim hayatının ardından aktif olarak siyasetle ilgilendi. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden kuruluş sürecinde Kocaeli Derince’de Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı görevini üstlendi.

Siyasette ilerleyen yıllarda İl Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı ve 2004-2009 döneminde Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

2009-2013 yılları arasında Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı olarak görev aldıktan sonra, 2013-2019 döneminde Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Alevi Bektaşi Federasyonu'nda Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

Demir 2015 yılında Avrupa Parlamentosu'nda “Türkiye'deki Hak İhlalleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 2017’de Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen 100 inanç temsilcisi arasında Türkiye’den tek kişi olarak davet edildi.

İş hayatını da sürdüren Doğan Demir, biri aile şirketi olmak üzere iki ayrı firmanın sahibidir. Evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi listesinden İstanbul Milletvekili seçilen Demir, TBMM Çevre Komisyonu üyesidir.

DOĞAN DEMİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki Doğan Demir Muş’un Varto ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatı boyunca farklı şehirlerde bulunmuş, kariyerinin büyük kısmını ise Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da sürdürmüştür.

DOĞAN DEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Doğan Demir 2019 yılında kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi’nden istifasını kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak partide sürdürülebilir bir siyasi zeminin kalmadığını ve son iki yıldır yapılan uyarılara rağmen ortak bir siyasi alanın oluşturulamadığını belirtti.