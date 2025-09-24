Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımları belli oldu

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi ve şartları ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Binlerce aday tüm dikkatini Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap ataması KPSS tercih kılavuzuna çekti. Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel istihdamının ardından, Bakan Memişoğlu 2. etap personel alımı yapılacağını söyledi. Peki Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman olacak? İşte bakanlığın personel alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Personel alımlarına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kemal Memişoğlu "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." açıklamasında bulundu. Yeni personel alımları ÖSYM duyurusu ile belli olacak.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da bu ay sonu ya da Ekim ayında yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.