Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için hazırlıklar tamamlandı. Uzman tabip, tabip, uzman diş hekimi, diş hekimi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yönelik gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından yerleşen adayların isim listesi açıklanacak.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimine göre başvuru ve itiraz süreçleri sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişini takip etmek isteyen adaylar, canlı yayın bağlantısına ve kura sonuçlarının açıklanacağı ekrana ulaşmak için Bakanlığın duyurularını takip ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan atama takvimi kapsamında başvurular 30 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım'da, itiraz sonuçları ise 25 Kasım'da Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edildi. 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, saat kaçta? 3. dönem kura sonuçları isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığının Ankara'daki Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek kura çekilişi, noter gözetiminde bilgisayar ortamında yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekiminin canlı yayınlanacağı ve organizasyonun gerçekleştirileceği salona katılımcı alınmayacağı bildirildi.

Adaylar, Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekilişini canlı olarak takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında tercih işlemlerini tamamlayan adayların yerleştirme sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. Bakanlık tarafından yayımlanan ilan metnine göre kura sonucunda yerleşen adayların isim listesine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Adaylar, internet sitesindeki ilgili kura duyurusunu takip ederek yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Başvuru ve tercih işlemlerinin yanı sıra başvuru değerlendirme ve itiraz sonuçlarının açıklandığı Entegre Kurumsal İşlem Platformuna ise ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Kura sonuçlarının yayımlanacağı saate ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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