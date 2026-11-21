Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum binlerce sağlık çalışanı adayının gündemindeki yerini koruyor. Yapılan açıklamalarda 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, tarih belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığının hekim dışı personel alımında adaylar, başvuru takviminin ve branşlara göre kontenjanların açıklanmasını bekliyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, teknisyen ve destek personeli kadrolarında görev almak isteyenler için ayrıntılar, yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 38 bin personel alımında son durumu geçtğimiz günlerde paylaşmıştı. Personel alımında son aşamaya gelindiğini duyuran Memişoğlu; "Sağlık hizmetlerini 118 bini uzman olmak üzere 251 bin hekim ve toplamda 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla sürdürdüklerini dile getiren Memişoğlu, "Sağlık ailemizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum! 38 bin personel alımı ne zaman?

PERSONEL ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacak ancak branş ve kadro dağılımı yayımlanan duyuruyla netleşecek. Hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve teknisyenlik başta olmak üzere büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför gibi pek çok alanda kadro alımının yapılması bekleniyor.

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