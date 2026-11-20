Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. Kazada Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve şoförü yaralandı. Kaza haberleri ardından Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın kimdir?

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru, İktisatçı ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üniversite'si Trabzon Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Uzmanlık ve Yardımcı Doçentliğini aynı üniversitede yaparak 2003'te Doçent unvanı aldı. Aynı zamanda İktisat Fakültesini bitirdi.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurul Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve AB ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çalıştığı üniversitede Başhekim Yardımcılığı yaptı. Kendi alanındaki bilimsel çalışmaların yanında Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi ve Hastane mimarisi üzerine çalışmalar yaptı. Kongre ve sempozyum yöneticiliği yaptı. Halen Bilinçli ilaç Kullanımı, Biyoteknoloji, Inovasyon, ve ARGE derneği (BID) başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalar Merkezi Derneği (ISGAM) Başkan Yardımcısı. 23, 24 ve 25. dönemde Gümüşhane Milletvekili seçildi.

TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Tüm Partiler Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyeliği, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmasının yanında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye analizi ve İş Kazalarının Sosyo-Ekonomik yükü üzerine konferans, makale ve bildiri sunumları oldu.

Temmuz 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim Araştırma hastanesinde Profesör kadrosuna atandı. Kırktan fazlası yurt dışı olmak üzere 100’ün üzerinde makale ve birçok kitap bölümü yazdı. İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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