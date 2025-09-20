Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? 2025 aile hekimliği güncel çalışma saatleri

Hafta sonu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2025 yılında sağlık ocakları cumartesi ve pazar günleri hizmet veriyor mu? İşte güncel bilgiler.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Türkiye’de aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları, vatandaşların temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veriyor. Genellikle sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren sağlık ocakları, hafta sonları kapalı oluyor.

HAFTA SONU ACİL DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Hafta sonu sağlık ocakları kapalı olsa da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastane acil servisleri 7/24 hizmet veriyor. Bazı büyükşehirlerde belirli aile sağlığı merkezleri cumartesi günü sınırlı saatlerle hizmet sağlayabiliyor. Vatandaşlar, bulundukları ilçedeki sağlık ocaklarının cumartesi ve pazar günleri açık olup olmadığını ALO 182 hattını arayarak veya MHRS üzerinden öğrenebiliyor.