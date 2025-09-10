Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı!

- Güncelleme:
Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı!
Başrollerinde Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Mirac Sezen, Reha Özcan ve Sacide Taşaner gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisi 2.sezonuyla ekranlara dönüyor. Sezon finalin Meryem'in kaçırılmasının ardından Devran ve Azize'nin düğünü kanlı bir sonla bitmişti. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? İşte Sahipsizler yeni sezon tarihi...

"Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu?" sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - 1. Resim

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler için 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon fragmanı ise izleyicilerle paylaşıldı.

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - 2. Resim

Her Çarşamba ekrana gelen dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı...

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - 3. Resim

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 

Sahipsizler yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. 10 Eylül Star Tv yayın akışına göre Sahipsizler dizisinin 29.bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - 4. Resim

Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Sahipsizler bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - 5. Resim

10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 – En Güzel Bölüm
  • 17:30 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sahipsizler / Yeni Bölüm
  • 01:00 - Baba Ocağı
  • 03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:00 - Söz

