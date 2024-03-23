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Sakarya'da 2024 son yerel seçim anket sonucu belli oldu! Sakarya'da hangi aday önde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da 2024 son yerel seçim anket sonucu belli oldu! Sakarya&#039;da hangi aday önde?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken son anketler Sakarya'daki yarışın ipuçlarını gözler önüne serdi. Son ankette çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Peki, Sakarya için son anketler ne diyor? Seçmen Sakarya'yı kime emanet edecek? İşte 2024 son belediye seçimi anket sonuçları...

Sakarya'da gerçekleştirilen son anket sonuçlarına göre yarış son sürat devam ediyor. Sakaryalılar 'hangi aday önde'  diye araştırmaya başladı. Peki, kıyasıya yarış için son anketler ne diyor? Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar ve oy oranları nasıl oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...

SAKARYA MAK ARAŞTIRMA SON ANKET SONUÇLARI

Anket şirketleri yerel seçimlere 8 gün kala çalışmalarını hızlandırdı. Sakarya'da 31 Mart seçimleri öncesi yarış kızıştı. Seçim anketi MAK Araştırma tarafından 25 Şubat ile 06 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda bin 560 Türk vatandaşıyla yapılan anket, sonuçları şöyle;

Sakarya'da 2024 son yerel seçim anket sonucu belli oldu! Sakarya'da hangi aday önde? - 1. Resim

Sakarya'da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar yüzde 57'lik oy oranı ile önde. İkinci sırada Cumhuriyet Halk partisi (CHP) adayı Azize Çeroğlu yüzde 17 oy oranı ile yer aldı. 

Yusuf Alemdar - AK Parti - yüzde 57
Azize Çeroğlu - CHP - yüzde 17
Selçuk Kılıçaslan - İYİ Parti - yüzde 8
Selçuk Geyveli - Yeniden Refah Partisi - yüzde 7
Cihan Kolip - Zafer Partisi - yüzde 2
Engin Güleser - DEM Partisi - yüzde 1
Ö. Abdullah Ayhan  - Saadet Partisi - yüzde 1
Mehmet Erdoğan - DEVA Partisi - yüzde 0,5
Ali Sarı - Memleket Partisi - yüzde 0,5
Diğer adaylar yüzde 1  / Kararsız veya cevapsızlar yüzde 5

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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