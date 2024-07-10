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Sakarya'da rip akıntısı nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da rip akıntısı nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı
Sakarya, Rip Akıntısı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde denizde rip akıntısı olması tehlikeli olurken vatandaşlara denize girmek yasaklandı uyarısı yapıldı. Denize gitmek isteyenler Sakarya'da nerelerde yasak olduğunu ve kaç gün süreceğini de araştırdı.

Bugün Sakarya'da denize gitmek isteyenler yasak uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Dalga ve rip akıntısı sebebiyle yasak gelirken kaç gün süreceği de belirtildi.

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

10 Temmuz günü Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları olması ve rip akıntısı olması nedeniyle kaymakamlıkların kararı ile denize girmek bugünlük yasaklandı.

Sakarya'da rip akıntısı nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı - 1. Resim

Karasu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklama ise şöyle oldu:

“Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (10.07.2024) itibarıyla denize girişler yasaklanmıştır”

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri ise denize girecek olan vatandaşları uyardı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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