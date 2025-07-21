Sakarya'daki orman yangını söndürüldü mü?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor. İki mahalle tedbir amacıyla boşaltılırken Sakarya orman yangını söndürüldü mü? sorusu araştırılıyor.

Sakarya orman yangınında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangı sonrası Sakarya orman yangını söndürüldü mü? sorusu gündeme geldi.

SAKARYA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Sakarya'nın Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sakarya'da çıkan yangın şu an için söndürülmemiştir, müdahaleler devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevki. Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

SAKARYA ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

17.00 sularında Geyve Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildi.

İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini belirten Sakarya Valisi Rahmi Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması sürüyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara destek veriyor.