Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu maçların tamamlanmasının ardından 36 takımın yer alacağı lig aşaması başlayacak. Temsilcimi Galatasaray doğrudan gruplarda yer alırken, Fenerbahçe ise Benfica’yı elemesi halinde Devler Ligi'ne çıkacak. Sporseverler ise merakla kura çekimini bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için son gün ne zaman? İşte merak edilenler ve tüm ayrıntıları...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.00'da çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi, grup kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar tarafından merak ediliyor. UEFA 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonu için son kadro bildirimi tarihini açıkladı. Grup aşamasında karşılaşacak takımlar, kadrolarını en geç 2 Eylül 2025 Salı gününü 3 Eylül Çarşambaya bağlayan gece saat 20.00’ye kadar bildirmek zorunda.

Play-off turunu geçen takımlar için ise kısa bir ek süre tanınıyor. Eleme turlarını geçen kulüpler, turu tamamladıktan 24 saat içinde geçici liste sunabiliyor. Ancak grup aşaması başlamadan önce nihai listenin UEFA’ya iletilmiş olması gerekiyor.

Fenerbahçe de Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ve kadro bildiriminde bulunacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off’lar öncesi direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan takımların listesi şu şekilde: Galatasaray, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.

MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026