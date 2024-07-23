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Samsun Yaşardoğu Mahallesi'nde son dakika patlama sesi duyulduğu söyleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsun Yaşardoğu Mahallesi&#039;nde son dakika patlama sesi duyulduğu söyleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz günü öğlen saatlerinde Samsun'da patlama sesi duyulmasının ardından vatandaşlar endişelenirken Samsun'da patlama mı oldu son dakika araştırmaya başladı.

Bugün 15.30 civarında Samsun'da patlama sesinin yükselmesiyle beraber patlama sesi nereden, neden geldi. Salı günü meydana gelen son dakika patlama sesinden sonra sesin sebebi merak edildi. 

SAMSUN'DA PATLAMA MI OLDU SON DAKİKA?

Sosyal medyada vatandaşlar Samsun'da patlama sesi duyulduğunu paylaşırken Yaşardoğu Mahallesi'nde olduğu belirtildi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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