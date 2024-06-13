Sandık Kokusu'nda Bora Bozbeyli karakterini kimin oynayacağı yeni sezonda belli olacak

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, sezon finali ile ekranlara damga vurdu. Son sahnesinde yer alan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu seyircinin merak konusu olurken kim oynayacak araştırıldı. Can ile Karsu'nun evlendiği finalde yeni karakterin "Merhaba, Bora Bozbeyli ben" sözleri ise seyircinin gündeminde yer aldı.

Özge Özpirinçi'nin başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu'nda sezon finali heyecanı yaşandı. Show TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu'na dahil olan Bora Bozbeyli karakteri ise seyircinin dikkatinden kaçmadı. Karsu'nun hayatından büyük rol oynaması beklenen karakteri kimin canlandırdığı merak konusu olurken henüz paylaşılmadı.

SANDIK KOKUSU BORA BOZBEYLİ KİM OYNUYOR?

Sezon finalinde karşımıza çıkan Bora Bozbeyli karakteri izleyicinin dikkatini çekerken kimin canlandırdığı henüz belli olmadı. Kadroya katılan sürpriz ismin kim olduğu duyurulmazken yeni sezon ile beraber belli olması bekleniyor.

Yeni karakter, Karsu'nun asansör beklerken karşısına çıkarak "Merhaba, Bora Bozbeyli ben" diyen isim seyirci tarafından merak edildi. Yeni sezon ile beraber oyuncunun kim olduğu netleşecek.

OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili veUğur Yücel.