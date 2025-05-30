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Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal&#039;in neden öldü, hastalığı neydi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Şimal zorlu bir tedavi sürecine başlamıştı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, 39 yaşında hayatını kaybetti. Haberi duyan yakınları ve hayranları büyük bir hüzün yaşarken Şimal'in hastalığı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.

Şarkıcı Şimal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimal'in dün öldüğüne ilişkin çıkan haberlere eşi Necati Arıcı açıklama yaparak "durumu çok kritik" demişti.

Şimal'den bugün kötü haber kısa süre önce geldi. Kanser hastası olan Şimal'in gerçek adı Şimal Tebessüm Eden’dir. 2025 itibarıyla 39 yaşında olan sanatçı müzik kariyerine 2012’de başladı. 

Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi? - 1. Resim

ŞARKICI ŞİMAL'İN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrarladığını duyurmuştu. 

Şimal'in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde; "Durumu kritik" diyerek, ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötü olduğu konusunda bilgi vermişti.

Şimal'den acı haber bugün geldi. Necati Arıcı, eşi Şimal'in vefat ettiğini açıkladı. Buna göre şarkıcı Şimal 30 Mayıs 2025 Cuma günü hayatını kaybetmiştir.

Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi? - 2. Resim

Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından; "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" açıklamasını yaptı.

2024 yılında Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şarkıcının ölüm haberi bugün geldi.

Şarkıcı Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal'in neden öldü, hastalığı neydi? - 3. Resim

ŞİMAL GÜLEN KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Birçok bestesi olan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı.

Başlangıç adlı albümünü çıkaran Şimal'İn  prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabah ve Erdem Kınay üstlendi. Başarılı şarkılarıyla dikkat çekerek müzik kariyerinde yükseldi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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