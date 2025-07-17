Tekirdağ Şarköy yangın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü saat 13.34'te başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıkma nedeni merak edilirken Şarköy yangın söndü mü, son durum ne detaylar belli oldu.

Şarköy yangın söndü mü, son durum ne Tekirdağ Şarköy yangın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ŞARKÖY YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Tekirdağ Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü saat 13.34'te tarım arazisinde başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddeti ve kararsızlığı nedeniyle hızla yayılan yangınla mücadelede 42 saat geride kalırken 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bölge de rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun azaldığı kaydedildi.

ŞARKÖY YANGIN SON DURUM NE?

Tekirdağ Şarköy yangınıyla mücadelede 42 saat geride kaldı. Şarköy'de çıkan yangın Çanakkale Gelibolu Kavakköy'e de sıçradı. Geniş alana yayılan Tekirdağ Şarköy yangının kısmen kontrol altına alındığı ve rüzgarın etkisinin azaldığı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’daki yangınlarda ilk belirlemelere göre 9'u konut 26 yapının ağır hasar gördüğünü açıkladı.

ŞARKÖY YANGIN SON DAKİKA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şarköy'deki yangında 3 görevli ile birlikte toplam 22 kişinin hastanelik olduğu ve 4 mahallede toplam bin 320 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bakan Yumaklı, Şarköy'deki mevcut yangının çıkış nedenlerinin araştırıldığı ve elde edilen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Yangınlara ilişkin geniş değerlendirmenin ise Ekim 2025 sonrası paylaşılacağını ifade etti.