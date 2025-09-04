Savcı Ercan Kayhan'ı kim öldürdü, katili yakalandı mı? Zanlı kasap çıktı...

Çağlayan’daki İstanbul Adalet'sinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, gittiği restoranda suikasta uğradı. Çekmeköy'de yaşanan saldırının detayları ve nedeni araştırılıyor. Savcı Savcı Ercan Kayhan'ı kim öldürdü, cinayetin sebebi ne, katil yakalandı mı? İşte komu oyunun gündemine damga vuran o haberin ayrıntıları...

ERCAN KAYHAN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Ercan Kayhan İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısıdır. İnternet aramalarında Ercan Kayhan'ın doğum yaşı, nereli olduğu ve ailesi ile ilgili pek bir bilgi bulunmamaktadır. Savcı Kayhan'ın önceki görev yerlerinin Çorum ve Gebze olduğu bilinmektedir.

Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda yemek yediği sırada boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

SAVCI ERCAN KAYHAN'IN KATİLİ KİM, YAKALANDI MI?

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı kimin öldürdüğü araştırılıyor. Katilin kimliği ortaya çıktı, kısa sürede yakalandı. Peki Ercan Kayhan'ın katili kim? Savcının katili 19 yaşındaki Mustafa Can Gül. Cinayetin sebebinin ise husumet olduğu iddia edildi. Savcının olay yerinde gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün kasaplık yaptığı ortaya çıktı. Katil 2 yıl önce savcının aile bireylerine ait restoranda çalışmış.

KATİL MUSTAFA CAN GÜL'UN SUÇ DOSYASI KABARIK

Mustafa Can Gül’ün 'Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı da açıklandı.

SAVCI VE KATİLİ AYNI FOTOĞRAFTA

Katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

VALİ İNCELEME YAPTI, ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek bilgi aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü aktardı.